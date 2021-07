Boeren verzamelen zich voor protest, tractoren van de weg gehaald

Er zijn ook groepen boeren onderweg naar Arnhem, Assen, Zwolle en Den Bosch. Vanmiddag volgen er ook acties op andere plaatsen, waaronder Wageningen. In Arnhem zijn de eerste tractoren aangekomen

Acties bij bedrijven

Een van de groepen verzamelde zich vanochtend op een carpoolplaats in Varsseveld. Die gaat naar het Gelderse provinciehuis in Arnhem op weg om te protesteren, zegt Rutger van Lier, een van de actieleiders. De eerste tractoren zijn daar inmiddels aangekomen.

Er zal door de acties weinig verkeersoverlast ontstaan, verwacht Van Lier. "De burger gaat er weinig last van hebben, we gaan geen snelwegen blokkeren dus er zullen geen files ontstaan. We gaan geen ruiten ingooien of dingen in brand steken of vernielen. We zijn geen vandalisten, we zijn gewoon boeren. We komen gewoon op voor onze gezinnen en bedrijven."

Wel zijn sommige bedrijven het doelwit de acties. "We willen een paar flinke mokerslagen uitdelen", zegt Van Lier. De actievoerde boeren willen de aandacht vestigen op bedrijven die geen vergunning voor de Natuurbeschermingswet hebben. "Een aantal boeren heeft niet zo'n NB-vergunning, maar er zijn ook heel veel grote bedrijven en industrieën die die vergunning niet hebben."

'Ruimte voor de boer'

Bart Kemp van Agractie, verwacht in Den Haag nog honderden tractoren en ook demonstranten die met de trein komen. "De boodschap van de actie is: ruimte voor de boer", zegt Kemp. "Boeren worden verdreven van hun land, van de grond waar ze al generaties lang boeren en voedsel produceren. Daar gaat het over vandaag, dat Den Haag gaat luisteren naar boerengezinnen, omdat het om hun toekomst gaat."

Voor de actievoerders staat voorop dat er geen gedwongen opkoop van boerenbedrijven gaat plaatsvinden. Op dit moment gebeurt dat alleen op vrijwillige basis.

Peter R. de Vries

Agractie Flevoland doet niet mee aan het protest, vanwege de aanslag op Peter R. de Vries. "Wij begrijpen dat het land in rep en roer is en dat de politiek en journalistiek wel iets anders aan het hoofd heeft dan het voortbestaan van de agrarische sector. Wij twijfelen er dan ook aan of onze boodschap nu wel de aandacht krijgt die hij verdient", meldt de afdeling bij Omroep Flevoland.

Andere afdelingen van Agractie gaan wel door met actievoeren vandaag, zegt Kemp. "We zullen tijdens de acties wel kort aandacht besteden aan Peter R. de Vries."

Ook Farmers Defence Force laat weten stil te staan bij het nieuws over Peter R. de Vries. Bij aanvang van de protesten die de organisatie heeft georganiseerd zal een minuut stilte te houden "uit respect en medeleven", aldus een woordvoerder.