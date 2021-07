Getuigen na aanslag: 'We hadden knallen gehoord, vervolgens komt hij hier aangerend'

De aanslag op Peter R. de Vries is gisteravond door tal van mensen gezien en gehoord. Ooggetuigen zeggen tegenover persbureau ANP dat ze de dader hebben zien vluchten. "Terwijl ik het slachtoffer bewegingsloos op straat zag liggen en besefte wat er gebeurd was, zag ik de schutter wegrennen, over de brug van de Spiegelgracht de Prinsengracht op", zegt een vrouw.

Iemand anders zegt: "We hadden allemaal die knallen gehoord en vervolgens komt hij hier aangerend. Het was eigenlijk geen rennen. Het was joggen. Het was 'hobbelen', alsof hij elk moment een sprint zou trekken. Je merkte gewoon aan hem dat hij niet te veel de aandacht wilde trekken, maar dat deed hij juist wel."

Op de site van RTL Nieuws zegt een vrouw die anoniem wil blijven dat ze bij het uitlaten van haar hond meerdere schoten hoorde. Ze schrok en zag vervolgens een man rennen. Even later zag ze Peter R. de Vries liggen in de straat waar de man vandaan kwam. "Ik begon te trillen en was echt in shock. Alle buren kwamen naar buiten, een ander meisje begon te rennen."