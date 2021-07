Video-overzicht: geschokte reacties en politie-onderzoek na aanslag op De Vries

Even na 20.00 uur komt het bericht naar buiten dat Peter R. de Vries is neergeschoten in de Amsterdamse Lange Leidsedwarsstraat, vlak bij de studio van RTL Boulevard, waar hij te gast was. De Vries wordt geraakt in het hoofd en zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nu vecht voor zijn leven.

De eerste beelden komen kort daarna binnen: