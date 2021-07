Verbijsterde reacties uit politiek en advocatuur op aanslag Peter R. de Vries

Geert-Jan Knoops zei in Nieuwsuur dat hij De Vries onlangs nog was tegengekomen. "Daar was verder geen enkele indicatie dat hij gevaar zou lopen. Ik hoop dat de artsen zorgen dat hij in leven blijft, het is een belangrijke persoonlijkheid in ons vak."

Bij Op1 zei Gerard Spong dat ook hij geschokt is. "Maar ik moet wel zeggen dat ik niet helemaal verbaasd ben dat dit gebeurd is." Volgens de advocaat is De Vries actief "in de vuurlinie van het strafrecht" en "daar lopen doorgaans geen lieverdjes rond".