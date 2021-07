Iraniër krijgt 12 jaar cel voor steekpartij bij station Leeuwarden

Een 39-jarige Iraniër is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor het neersteken van een 64-jarige landgenoot in Leeuwarden. Het slachtoffer werd vorig jaar op 19 juni voor het treinstation in Leeuwarden 22 keer gestoken met een mes, maar overleefde de aanval.

De rechter gaat uit van poging tot moord. Rezgar P. zei bij zijn aanhouding dat hij probeerde de man "zo vaak als mogelijk" te steken.

De vader van de verdachte en het slachtoffer waren vroeger klasgenoten in Iran. De zoon was met de trein naar Leeuwarden gekomen en had telefonisch een afspraak gemaakt met de oude schoolvriend van zijn vader.

Toen ze elkaar bij zijn auto ontmoetten, begon hij zonder aanleiding op de oudere man in te steken. Tientallen omstanders waren getuige van het incident. Het slachtoffer raakte gewond aan onder meer zijn hoofd, borst, buik en arm. Hij is vrijwel blind aan zijn rechteroog.

Stoornis

Het OM had zestien jaar cel geëist. De rechtbank komt tot een lagere straf omdat P. deels verminderd toerekeningsvatbaar zou zijn.

Onderzoek in het Pieter Baan Centrum kon daarover geen uitsluitsel gegeven, maar volgens de rechtbank bevat het dossier "voldoende sterke aanwijzingen dat verdachte ook ten tijde van het strafbare feit handelde onder invloed van een stoornis".

Daarnaast heeft de verdachte volgens de rechter na zijn aanhouding veel gestoord gedrag vertoond. Ook waren de verklaringen van de verdachte na zijn aanhouding volgens de rechter onsamenhangend en zijn er verwarrende teksten bij hem thuis gevonden.

'Geen politiek motief'

Volgens het slachtoffer handelde P. in opdracht van de Iraanse regering, want hij woont sinds 1985 in Nederland en was eerder voorzitter van de Koerdische Democratische Partij Iran (KPDI). Die partij is verboden in Iran.

Toch heeft het OM geen aanwijzingen gevonden voor een politiek motief, meldt Omrop Fryslân. De rechtbank veroordeelt P. dan ook niet voor een georganiseerde aanslag. "Ondanks uitgebreid onderzoek zijn daarvoor geen aanknopingspunten gevonden. Om die reden zal de rechtbank daar dan ook niet van uitgaan", zei de rechter.