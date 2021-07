Moet de regering na Ilham B. nog dertien IS-vrouwen uit Syrië halen?

Ook demissionair minister Grapperhaus zegt dat de tijd begint te dringen. Hij schreef in een Kamerbrief dat "de mogelijkheid bestaat dat de Koerdische autoriteiten op enig moment vrouwelijke uitreizigers gaan vrijlaten".

Definitief sluiten

In het Kamerdebat over het repatriëren van Ilham B, afgelopen donderdag, zette demissionair minister Grapperhaus de deur op een kier voor het repatriëren van andere IS-vrouwen. "Straffeloosheid dient te allen tijde voorkomen te worden", benadrukte hij. De minister wees erop dat Nederland het van andere landen ook niet zou accepteren als ze terroristen niet zouden vervolgen.

Mocht de rechter dus in één of meer van deze dertien zaken de regering een deadline opleggen, dan zal worden gekeken of ophalen mogelijk is. "Daarbij maken we drie afwegingen", somde Grapperhaus op: "We kijken naar de veiligheid in de regio, de internationale betrekkingen ter plaatse en de veiligheid van alle betrokkenen bij het ophalen van de vrouwen."

Berechten in de regio

Het merendeel van de Tweede Kamer ziet nog steeds het liefst dat de vrouwen in de regio worden berecht, in Syrië, Irak of voor een internationaal tribunaal. Volgens de ministers Grapperhaus en Kaag is daar geen zicht op. "Eigenlijk zijn er geen opties meer, alle paden zijn hiervoor afgewandeld", zei Kaag in het Kamerdebat.

Het komt dus aan op vervolging in Nederland. Het OM heeft tegen alle uitreizigers een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Ze staan internationaal gesignaleerd en hun paspoorten zijn ongeldig gemaakt.

De rechter kan het ophalen niet afdwingen, maar als het een uitzichtloze situatie wordt, kan de rechter dus wel ingrijpen door de strafvervolging stop te zetten. Er is dan geen hoger beroep meer mogelijk en de vrouwen kunnen nooit meer worden vervolgd voor lidmaatschap van een terroristische organisatie.

De rechter neemt binnen twee weken een beslissing.