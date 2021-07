Bijna tachtig coronabesmettingen na studentenfeest in Rotterdam

Tijdens een gala van een Rotterdamse studentenvereniging zijn tientallen mensen besmet geraakt met het coronavirus. Na het feest afgelopen donderdag zijn inmiddels 78 van de 250 bezoekers positief getest, meldt praeses Bas Radder aan regionale omroep Rijnmond.

De Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR) heeft een sociëteit aan het Eendrachtsplein, maar het gala was op een boot. "De sociëteit is gesloten vanwege een verbouwing. We hebben wel een terras, maar dat blijft deze week dicht." Op welke boot het feest precies was, wil de praeses niet zeggen.

Alles volgens de regels

De vereniging zegt alles volgens de regels te hebben gedaan. Mensen moesten zich aanmelden via Testen voor Toegang en alle QR-codes zijn, samen met een identiteitsbewijs, gecontroleerd bij de ingang, zegt Radder. "We hebben alles aan de voorkant goed gedaan. Toch kan er iemand doorheen glippen. Dat is balen."

De mensen die positief getest zijn, hebben volgens de praeses vooral last van koorts. "Voorlopig vallen de gevolgen mee. Het zijn allemaal personen tussen de 18 en 25 jaar. De laatste bezoekers laten zich vandaag testen. Daarna hebben we een totaalplaatje. We hopen dat iedereen over anderhalve week weer gezond is."

Meerdere brandhaarden

De afgelopen dagen zijn er meer brandhaarden van corona ontstaan op plekken waar veel jongeren samenkwamen. Onder meer de Utrechtse roeivereniging Triton, de Haagse studentenvereniging La Confrérie en de Groningse studentenvereniging RKSV Albertus Magnus kregen te maken met een uitbraak. En een avondje in een discotheek in Enschede, ruim een week geleden, leidde tot zeker 180 besmettingen.