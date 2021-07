'Vaccinatie-advies' Lowlands niet door iedereen op prijs gesteld

"Dat brengt een hoop gedoe mee voor de bezoekers, dat simpel voorkomen kan worden door je zo snel mogelijk te laten vaccineren", zegt Bente Bollmann, marketing director van beide festivals.

Volgens Bollmann is het helemaal niet bedoeld als vaccinatie-advies, zoals het op sociale media door veel mensen wel wordt opgevat. "We willen niemand een vaccinatie opdringen. Zoals ook in het bericht staat, is iedereen baas over zijn eigen lichaam."

Wel leven er bij de bezoekers volgens hem veel vragen over de voorwaarden waaronder ze het festival kunnen bezoeken. "Dat is een politiek besluit en dat is nog niet genomen. Maar wij hebben daar een voorschot op genomen en gecommuniceerd hoe we denken dat het er straks uit gaat zien."

Negatieve reacties

Dat daar ook veel negatieve reacties op zijn binnengekomen heeft hij ook gezien en die geven volgens hem een vertekend beeld. "Dat zijn vooral mensen die negatief reageren op alles over corona en van wie de meesten nog nooit op Lowlands zijn geweest."

"Andere mensen, die wel onze bezoekers zijn, reageren daar wel positief op. Ze zijn blij als het soepel kan verlopen en dat het gewoon kan doorgaan."

'Enorme operatie'

Vandaag worden vanuit Den Haag de richtlijnen bekendgemaakt voor meerdaagse festivals. Bollmann verwacht dat tussentijds testen een van de verplichtingen wordt.

"Het is een enorme operatie, maar het is te realiseren omdat het dan niet voor alle bezoekers geldt, maar alleen voor de mensen die niet beschermd zijn. En dat is een relatief klein deel van de circa 55.000 bezoekers op Lowlands."

Onmogelijk

Voor de organisatie van het Zwarte Cross Festival was het tussentijds testen een reden om het festival niet te laten doorgaan. "Het lijkt ons onmogelijk voor de organisatie van het festival om het te betalen, te regelen en te handhaven", zegt organisator Ronnie Degen.

"Bij 25.000 mensen op een camping is dat lastig. Daarom hebben we Zwarte Cross dit jaar afgelast. In plaats daarvan is de Mega Immuun Party, die duurt ook drie dagen, maar dat is zonder camping en daarom zonder tussentijds testen op het terrein."