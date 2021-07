Meer dan honderd graven vernield op begraafplaats 's-Gravenzande: 'Onmenselijk'

De politie doet onderzoek op de begraafplaats en inventariseert samen met de eigenaar hoe groot de schade precies is.

Nabestaanden zijn intussen naar de begraafplaats gegaan om de graven weer in orde te maken. "Welke zieke geesten doen zoiets?", zegt een man bij het graf van zijn kleinzoon dat overhoop is gehaald.

"Mijn ouders en mijn man liggen hier begraven", vertelt een vrouw in tranen. "Bij mijn vader is de hele steen van de sokkel getrokken. Het doet echt heel veel met me. Waarom doet iemand dit? Het is echt onmenselijk."