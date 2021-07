Gaslek in Voorschoten, huizen en school enige tijd ontruimd

In Voorschoten is vanochtend een tiental huizen ontruimd vanwege een gaslek. Volgens de brandweer trok een gaswolk in de richting van een basisschool, die ook werd ontruimd. Inmiddels is gasbedrijf Liander erin geslaagd het gas af te sluiten en is het gevaar geweken.

De omwonenden en de leerlingen en personeelsleden van de school kunnen onder begeleiding terugkeren.

Hoe het lek is ontstaan, is niet bekend. Het zat in de hoofdgasleiding op de kruising van de Leidseweg met de Piet Heynlaan.

Prikkende ogen

Netbeheerder Liander ging snel ter plaatse om de leidingen af te sluiten en te repareren.

Vrijkomend gas kan prikkende ogen en geïrriteerde luchtwegen veroorzaken. De brandweer heeft geen meldingen gekregen van mensen die daar last van hebben.