Vliegtuig met 28 inzittenden in oosten van Rusland vermist

In het uiterste oosten van Rusland wordt een klein verkeersvliegtuig vermist. Het gaat om een AN-26 met 28 mensen aan boord van de onderneming Kamtsjatka Aviation. De Antonov was bezig met een regionale vlucht van Petropavlovsk naar Palana, toen het contact met de verkeersleiding verloren ging en het van de radar verdween. Beide plaatsen liggen op het schiereiland Kamtsjatka.

Het ging vlak voor de landing in Palana mis. Er zijn reddingsteams op pad gestuurd om te zoeken. Met twee helikopters en een vliegtuig wordt naar het toestel uitgekeken. Aan boord van het tweemotorige vliegtuig, dat in 1982 werd gebouwd, waren 22 passagiers en 6 bemanningsleden, meldt het verantwoordelijke Russische ministerie. Volgens persbureau Interfax was het bewolkt weer in het gebied.

De AN-26 is een oud, tweemotorig toestel, dat al in 1969 op de markt kwam. In totaal zijn er door de Oekraïense vliegtuigbouwer Antonov ruim 1400 van geproduceerd. Ze werden vaak als militair transportvliegtuig gebruikt.

In de loop der jaren zijn er een aantal ongelukken mee gebeurd, Vorig jaar verongelukte een AN-26 in Oekraïne. Daarbij kwamen 26 mensen om het leven.