PvdA en CU: armoede onder kinderen moet in 2030 gehalveerd zijn

Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede moet de komende jaren worden gehalveerd en uiteindelijk naar nul worden teruggebracht. Dat staat in een initiatiefwet die de PvdA en de ChristenUnie vandaag presenteren. Op dit moment groeit nog een op de tien kinderen op in een gezin met een inkomen onder de lage-inkomensgrens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert. Dat zijn er zo'n 250.000.

De lage-inkomensgrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en aangepast aan het prijsniveau. In 2019 lag die voor een eenoudergezin met twee minderjarige kinderen op 1660 euro netto per maand. Voor een paar met twee kinderen was dat 2080 euro.

PvdA en ChristenUnie willen dat in de wet komt te staan dat kinderarmoede in 2030 gehalveerd moet zijn. Hoe dat moet gebeuren, is aan het kabinet. Dat moet daarvoor plannen ontwikkelen, geld vrijmaken en jaarlijks rapporteren hoe het ermee staat. De partijen willen op die manier dat er meer gesproken wordt over deze "stille ramp".

"Iedereen wil dit", zegt ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder. "Wij zeggen: laten we het dan vastleggen in een wet. Ieder jaar moet de regering rapporteren en kunnen we bijsturen als dat nodig is."

Naar de rechter

Als het doel met een datum in de wet staat, zouden burgers naar de rechter kunnen stappen als de armoede onder kinderen over negen jaar niet gehalveerd is, erkent PvdA'er Gijs van Dijk. "Maar het zou echt bizar zijn als het niet lukt om het doel te halen, rechtszaken wil je natuurlijk tot het uiterste voorkomen."

De Kamerleden zijn geïnspireerd door Nieuw-Zeeland, waar al eerder eenzelfde wet is aangenomen. Ceder: "Ook in ons land zijn nog steeds kinderen die zonder avondeten naar bed moeten, geen warm water thuis hebben of geen goede schoolspullen hebben. Ieder kind moet zonder armoede kunnen opgroeien." Volgens Van Dijk stijgt het aantal kinderen in armoede de laatste tijd juist weer, mede door de coronacrisis. "Dat moet anders."