Gemeenteraad Cuijk vergadert online na bedreiging

De gemeenteraad van Cuijk vergadert vanavond online omdat er een bedreiging is binnengekomen. De dreiging was gericht aan de gemeente in het algemeen en niet aan een individuele bestuurder of afdeling.

De naam en het adres van de bedreiger zijn bij de politie bekend. Onduidelijk is of iemand is aangehouden. Er zijn voor onbepaalde tijd extra veiligheidsmaatregelen getroffen, meldt Omroep Brabant.

Over de aard van de bedreiging worden geen mededelingen gedaan, maar het was geen bommelding, laat de gemeente in een verklaring weten. De bedreiging kwam op een ander adres binnen. Die instantie heeft de gemeente gewaarschuwd.

Vanmiddag was het gemeentehuis een uur afgesloten voor publiek terwijl de politie onderzoek deed. Ambtenaren bleven wel gewoon aan het werk. De komende dagen zijn de deuren van het gemeentehuis dicht. Mensen die een afspraak hebben moeten aanbellen en worden dan binnengelaten.