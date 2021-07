Man opgepakt voor achterlaten verdacht pakketje in gemeentehuis Kerkrade

De politie heeft een man aangehouden die vanochtend een verdacht pakketje achterliet in het gemeentehuis van Kerkrade. Het pakketje bleek uiteindelijk leeg.

Vanochtend vond een receptionist het pakketje en waarschuwde de politie. Daarop werden uit voorzorg de begane grond en eerste verdieping van het gemeentehuis ontruimd.

Het Team Explosieven Verkenning (TEV) werd opgeroepen om het pakketje te onderzoeken. Er zat niets in en het gebouw werd weer vrijgegeven.

De man werd kort na de melding aangehouden in de buurt van het gemeentehuis. Volgens de politie zei hij dat hij een "cadeautje" had afgeleverd bij de gemeente, meldt 1Limburg. Over het motief is nog niks bekend.