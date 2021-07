Paus maakt het goed na operatie aan dikke darm

De paus heeft een operatie aan zijn dikke darm goed doorstaan. De operatie, die volgens een woordvoerder van het Vaticaan gepland was, vond zondagavond plaats, enkele uren nadat Franciscus nog duizenden gelovigen op het Sint-Pietersplein had toegesproken.

De 84-jarige geestelijke heeft last van diverticulitis. Bij die aandoening, die niet ongebruikelijk is bij oudere mensen, ontstaan er uitstulpingen in de wand van de dikke darm, soms met ontstekingen tot gevolg. Het Vaticaan maakte verder geen details bekend over de operatie of over de toestand van de paus.

Franciscus werd geopereerd in het Gemelli-ziekenhuis in Rome, door een team van acht man. De tiende verdieping van het ziekenhuis staat permanent tot zijn beschikking. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven, is niet bekendgemaakt.

Het is voor het eerst sinds zijn aantreden in 2013 dat hij in het ziekenhuis is opgenomen. De gezondheid van de paus is verder goed, zegt het Vaticaan. In zijn jeugd is wel een deel van een long verwijderd en Franciscus lijdt aan ischias, een zenuwaandoening in de rug die pijn in het been veroorzaakt.

In september reist de paus naar Hongarije en Slowakije, zei hij zondagmiddag tegen zijn volgelingen, vlak voordat hij naar het ziekenhuis ging.