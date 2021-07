Planbureau: door strenge regels op sommige plekken straks geen landbouw mogelijk

Door strenge stikstof- en klimaatregels is er in gebieden met kwetsbare natuur op langere termijn geen landbouw meer mogelijk. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in een advies aan een volgend kabinet.

Komende decennia krijgt de landbouw te maken met steeds strengere stikstofregels. Het planbureau, dat onderzoek doet naar de gevolgen van beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte, waarschuwt voor de ingrijpende gevolgen in sommige gebieden. Het zou gaan om een "ongekende transformatie van het landelijke gebied".

Eerlijk over gevolgen

In bepaalde regio's zal bijvoorbeeld geen ruimte meer zijn voor veehouderij en akkerbouw. Zelfs niet wanneer boerenbedrijven aanpassingen doen, zoals het aanpassen van de stallen of het geven van ander veevoer.

Het nieuwe kabinet moet eerlijk zijn over die gevolgen voor de landbouw, stelt het planbureau. Want de regels zullen een grote impact hebben op de tienduizenden boeren die in die gebieden wonen en werken.

Begin maart nam de Tweede Kamer een wet aan, die bepaalt dat de stikstofuitstoot de komende jaren stapsgewijs moet worden afgebouwd. Ook worden meer maatregelen genomen om de natuur te beschermen.

Het planbureau concludeert dat de huidige stikstofaanpak onvoldoende is gericht op de plekken waar de natuur er het slechtst aan toe is, zoals de hoogveengebieden in het oosten en zuiden van het land. Door lukraak stikstofmaatregelen te nemen, kan het zijn dat de natuurkwaliteit daar toch verslechtert. Het is efficiënter om maatregelen te nemen in de gebieden waar de natuurkwaliteit het hardst achteruit gaat, stelt het PBL.

Boerenprotest

Verschillende boerenorganisaties zijn van plan om aanstaande woensdag weer te demonstreren. De actiegroepen zijn boos over het stikstofbeleid van het kabinet, dat de stikstofuitstoot van de landbouw de komende jaren fors wil verminderen. Ook het plan van stikstofexperts, die het ministerie van Landbouw onder meer adviseren vooral boeren uit te kopen in de buurt van kwetsbare natuurgebieden, krijgt veel kritiek uit de sector.

Onder meer actiegroepen Agractie en Farmers Defence Force (FDF) doen mee. Zowel op het Malieveld in Den Haag als regionaal zijn protesten gepland. De details van de acties zijn nog niet bekend.

Het PBL-rapport is geen nieuw stikstofplan, maar een advies op basis van de verschillende stikstof- en klimaateisen. Vorige week verscheen nog een rapport waarin deskundigen pleiten voor een eenduidige aanpak van de problemen op het gebied van stikstof, klimaat en biodiversiteit op het platteland.