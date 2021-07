Zimbabwe kan na decennia weer de eigen bevolking voeden

En hij is dus niet de enige. Na een goed regenseizoen verwacht Zimbabwe een recordoogst. Het ministerie van Landbouw en Visserij denkt dat ze dit seizoen bijna 3,1 miljoen ton graan gaan oogsten, het meeste sinds het seizoen 1984/1985. Genoeg om Zimbabwe van te voeden, daarom stoppen ze zelfs met de import van mais.

En dat in een land waar nieuwe cijfers van de Wereldbank laten zien dat 7,9 miljoen Zimbabwanen in extreme armoede leven en voedselhulp nodig hebben. 1,3 miljoen Zimbabwanen kregen die status tijdens de coronapandemie. De goede oogsten betekenen niet dat die cijfers direct gaan kelderen, want er is ook veel armoede in de steden. Maar verlichting brengt het wel.

Nieuwe generatie boeren

Ook maakt het de landbouwindustrie aantrekkelijker. De 29-jarige Maphosa, die ook kippenboer is, maakt deel uit van een nieuwe generatie jonge agrariërs in Zimbabwe. Velen zijn goed geschoold en hebben zelfs een universiteitsdiploma op zak, maar kunnen geen werk vinden. Zo studeerde Maphosa politicologie. Hij vertrok vanuit hoofdstad Harare naar het platteland, vlak voordat de coronacrisis begon.

De pandemie heeft zelfs bijgedragen aan de toename van het aantal jonge, veelal kleinschalige boeren, zegt Philip Sewera, directeur van een Zimbabwaanse organisatie voor jonge boeren met 6000 leden. "Er zijn steeds meer jongeren die succes hebben in de landbouw, dus ze steken elkaar aan."

Want op het platteland is het nu beter toeven dan in de stad, zelfs voor de jongere generatie, beaamt Maphosa . "Mijn vrienden klagen over de vele lockdowns, maar ik heb mijn bedrijf het afgelopen jaar juist kunnen uitbreiden."

Subsidies

Dat komt mede ook door de goede maisprijzen in Zimbabwe. Want de grote oogst is niet alleen een gevolg van beter weer, maar komt ook omdat de regering zowel de zaden als de mais dit seizoen zwaar subsidieert, zegt de Zimbabwaanse econoom John Robertson. "De prijs is zo goed dat boeren meer ruimte hebben vrijgemaakt voor mais."

Dat klinkt mooi, maar echt houdbaar is het volgens hem niet. "Er zijn grote geldtekorten dus het is onduidelijk waar de regering het geld voor die subsidies vandaan gaat halen."