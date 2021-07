Overstroomde straten en onweersbuien: weer overlast door regen

Op verschillende plekken in het land viel er in korte tijd veel regen. In Limburg hebben verschillende plaatsen te maken met wateroverlast. In Brunssum stonden auto's tot diep in het water geparkeerd en onder meer het Wilhelminaplein kwam blank te staan.

In de Limburgse plaats Thorn hielden leden van het Alumni Harmonieorkest de voeten niet droog tijdens een repetitie in het openluchttheater. Daar stroomde rond 14.30 uur regenwater het podium op. Orkestleden konden instrumenten in veiligheid brengen. "Gelukkig waren er wat gangmakers die op een droog plekje met wat humor voor een vrolijke noot zorgde", vertelt een cameraman die bij de repetitie aanwezig was aan 1Limburg.