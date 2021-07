Onaangekondigde protesten in Den Haag, politie slaags met demonstranten

Dat ging op sommige plekken in eerste instantie niet zonder slag of stoot. Volgens de politie heeft de ME opgetreden tegen mensen die zich niet aan de instructies hielden. Op beelden is te zien dat agenten de demonstranten met een wapenstok slaan.

Volgens een woordvoerder van de politie keerde de rust later terug en zijn de meeste demonstranten zelf of onder begeleiding van de politie naar het Malieveld gelopen.