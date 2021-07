Regen bemoeilijkt reddingswerk aardverschuiving Japan

Tot nu toe zijn twee doden geborgen, maar voor het lot van meer mensen wordt gevreesd. Ongeveer twintig mensen worden vermist. Zo'n duizend reddingswerkers zijn in het gebied aan de slag.

In Japan is op dit moment het regenseizoen aan de gang, dat vaker leidt tot overstromingen en modderstromen. Er wordt gewaarschuwd voor meer aardverschuivingen de komende tijd, ook elders in het land.