Wekdienst 4/7: Tweede bergetappe in Tour • Verstappen op pole in Oostenrijk

Goedemorgen! Het wordt weer een zondag voor sportliefhebbers, met opnieuw een Alpenetappe in de Tour de France en de grand prix van Oostenrijk.

Het weer: vandaag overheerst de bewolking, al weet soms even de zon door te breken. In het zuiden valt vanochtend al een eerste regen- of onweersbui. Vanmiddag zijn er op meer plaatsen buien actief. Het wordt 18 tot 20 graden aan zee en 21 tot 23 graden landinwaarts als de zon even doorbreekt.