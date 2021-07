Twee voetgangers aangereden op A12 bij Bennekom

De A12 bij Bennekom is in één rijrichting afgesloten omdat twee mensen zijn aangereden. Ze liepen vanochtend vroeg over de weg, meldt de politie.

Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd en hoe de twee slachtoffers eraan toe zijn. Hulpverleners zijn ter plaatse.

De A12 is voor onbepaalde tijd dicht in de richting van Utrecht.