Oud-EU-president Tusk keert terug in Poolse politiek en haalt uit naar regering

De Poolse voormalig EU-president Donald Tusk keert terug in de politiek in zijn thuisland. Hij is verkozen tot leider van het Burgerplatform. Tusk was in het verleden mede-oprichter en leider van de liberaal-conservatieve partij, die van 2007 tot 2014 in de regering zat.

In Poolse media werd al weken gespeculeerd over een terugkeer van Tusk. Hij zal het bij de volgende verkiezingen, waarschijnlijk in 2023, gaan opnemen tegen onder meer de huidige regerende partij PiS (Recht en Rechtvaardigheid) van Jaroslaw Kaczynski. Op het partijcongres in Warschau noemde hij die partij "het kwaad".

"Ik weet dat veel Polen wachten op het moment deze nachtmerrie voorbij is", zei Tusk. "Het kwaad is nu de baas in Polen en we zijn er klaar voor om tegen het kwaad te vechten."

Tusk haalde ook uit naar PiS vanwege de conflicten met de EU, met Duitsland en met Tsjechië, vanwege de verlenging van een vergunning voor een vervuilende bruinkoolmijn. Tusk noemde de band die de PiS-regering met de Amerikaanse ex-president Trump opbouwde "een idiote politieke investering". "PiS heeft het land vervreemd van de huidige Amerikaanse regering."

Strijd

Tusk en PiS-leider Kaczynski voeren al vele jaren een strijd met elkaar. Het Burgerplatform is pro-Europees en voert een rechtsere economische koers, terwijl PiS economisch linkser is, maar het geregeld aan de stok heeft met Brussel over zaken als onafhankelijkheid van de pers en rechtspraak en de rechten van de lhbti-gemeenschap. Begin dit jaar nog gingen duizenden mensen de straat op om te betogen tegen de anti-abortuswetgeving.

In de peilingen leidt de PiS-partij, mede dankzij genereuze toeslagen en beleidskeuzes die het goed doen in het streng-katholieke land. Het Burgerplatform staat in de peilingen op de derde plaats, achter de nieuwe centrum-rechtse beweging Polonia 2050.

De partijleden van het Burgerplatform moeten het leiderschap van Tusk nog wel formeel bekrachtigen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet duidelijk.