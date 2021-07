Weemoedig vertrek voor Binnenhofbewoners, maar (nog) geen bouwvakker in zicht

Wilders zit in Hotel - "een beetje de achterbuurt van de Tweede Kamer" - zonder houten lambriseringen of plafondschilderingen en met hokkerige kamertjes waar de muizen heen en weer schieten. Hij ziet de emoties vooral bij de Kamerleden in historische vertrekken. "Wij gaan van een noodwoning naar een nieuwe noodwoning."

Schamele wc

Veel Binnenhof-bewoners zien de noodzaak van hun vertrek inmiddels ook wel in. "Als het regent, staan de teiltjes in de gang", zegt Van der Staaij. Het is er veel te warm. "Het lijkt wel een sauna als de zon schijnt", zegt CDA-Kamerlid Inge van Dijk. "En op de wc valt zelfs de bril er bijna af."

Van Dijk heeft het Binnenhof de komende jaren in haar takenpakket en wil het verloop van het project goed in de gaten houden. Financiële tegenvallers wil ze op tijd weten, niet pas als er vertraging dreigt. "We houden de hand op de knip. Het gaat wel om gemeenschapsgeld".

Ze sluit niet uit dat het langer gaat duren en dat deelt van der Staaij. "Het wordt meestal duurder en langer. Maar ik hoop wel dat het op tijd klaar is." De inschatting van Wilders: "Ik schat, 7 8, of 9 jaar."