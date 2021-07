Canada verwacht tientallen nieuwe bosbranden en zet het leger in

De Canadese regering gaat het leger inzetten om te helpen de meer dan honderd bosbranden te blussen. De branden woeden in de provincie British Columbia, in het zuidwesten van het land.

Het leger zet vliegtuigen en zo'n 350 militairen in om de brandweer bij te staan. Ze kunnen ook helpen bij evacuaties.

Het aantal bosbranden in Canada neemt nog niet af. Verwacht wordt dat er dit weekend tientallen bij kunnen komen, onder meer door blikseminslag. Gisteren werden zo'n 12.000 blikseminslagen geteld.

Onbeheersbaar

De gevaarlijkste brand woedt ongeveer 20 kilometer van de stad Kamloops, tussen Vancouver en Calgary. Het vuur beslaat ruim 300 vierkante kilometer en is onbeheersbaar. Kampeerders in de wijde omgeving worden weggestuurd.

Ook dichter bij Kamloops woeden branden; honderden inwoners werden de afgelopen dagen geëvacueerd. De brandweer zegt zo'n 400 huizen te hebben gered van de vlammen. De bewoners daarvan mogen weer naar huis.

Lytton

Kamloops ligt hemelsbreed zo'n honderd kilometer van Lytton, het dorp dat begin deze week wereldnieuws werd door de recordtemperaturen van bijna 50 graden die er werden gemeten. Kort daarna werd het volledig in de as gelegd.

Waarschijnlijk zijn twee inwoners van Lytton daarbij om het leven gekomen. De duizend inwoners hadden opdracht gekregen te vertrekken, maar mogelijk heeft niet iedereen dat gedaan. Zekerheid is er nog niet, want de telefoonverbindingen zijn uitgevallen en het gebied is nog te gevaarlijk om te betreden.