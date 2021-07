Eindelijk weer een festival, zo gaan ze los bij Stereo Sunday

In het Julianapark in Venlo was het vanavond eindelijk zover: voor het eerst sinds corona is er een groot buitenfestival. Stereo Sunday, dat ondanks de naam vandaag en morgen wordt gehouden, trekt over twee dagen 20.000 bezoekers.

Die worden streng gecontroleerd, legde festivalwoordvoerder Mark Boots eerder vandaag uit. "We hebben bij de ingang de eerste check. Dat is de CoronaCheck-app en de check van het ID-bewijs. Dan wordt het toegangsbewijs gecontroleerd en daarna wordt er gefouilleerd."

Maar eenmaal binnen konden de bezoekers losgaan. En dat deden ze dan ook volop: