Sporters mogen demonstreren tijdens Olympische Spelen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) geeft sporters voor het eerst ruimte om politieke of sociale opvattingen te uiten tijdens de Olympische Spelen. Atleten die willen knielen of een arm met gebalde vuist heffen, als uiting tegen bijvoorbeeld discriminatie, mogen dat doen voor een wedstrijd begint. Ook in interviews en op sociale media mogen ze zich uitspreken.

Hiermee heeft het IOC de onwrikbare regel 50 uit het olympisch handvest iets versoepeld. Die regel verbiedt elke vorm van politieke, religieuze of raciale propaganda tijdens de Spelen.

Wel verbod rond wedstrijden

Na overleg met zo'n 3500 atleten in de aanloop naar de Spelen is die richtlijn dus aangepast. Maar tijdens wedstrijden, bij de huldigingen en in het atletendorp blijven uitingen van protest verboden.

In een toelichting zegt het IOC dat er wel van atleten wordt verwacht dat ze de geldende wetten, de olympische waarden en hun medesporters respecteren.