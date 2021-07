Aantal vermisten na flatramp Miami flink naar beneden bijgesteld

Het aantal vermisten van de flatramp bij Miami is een klap gedaald van 145 naar 128. Volgens de plaatselijke autoriteiten zaten er dubbelingen in de lijst, bijvoorbeeld doordat zowel de Engelse als de Hebreeuwse naam van vermisten was opgegeven. Ook hebben enkele mensen die als vermist stonden geregistreerd zichzelf gemeld.

Het afgelopen etmaal zijn twee nieuwe lichamen geborgen, waaronder dat van een 7-jarig meisje. Daarmee komt het voorlopige dodental op twintig. Onder de doden zijn drie kinderen. Sinds de eerste uren na de ramp, in de nacht van 23 op 24 juni, is er niemand meer levend onder het puin vandaan gehaald.

De zoektocht naar slachtoffers werd gisteravond lokale tijd hervat bij het gedeeltelijk ingestorte appartementengebouw in de Amerikaanse staat Florida. Het werk had vijftien uur stilgelegen omdat er instortingsgevaar dreigde van het flatdeel dat nog overeind staat. Er wordt nu gewerkt aan een plan om ook dat deel af te breken, zodat de bergingswerkers minder gevaar lopen.