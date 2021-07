17-jarige aangehouden voor doodschieten agent Zweden

In Zweden is een 17-jarige jongen aangehouden. Hij wordt verdacht van het doodschieten van een politieagent in de stad Gothenburg afgelopen woensdagavond.

De verdachte werd na een klopjacht opgepakt. Volgens de politie woont hij in de wijk Biskopsgården, waar de agent woensdagnacht werd doodgeschoten.

Over het motief van de beschieting zegt de officier van justitie dat er niet van wordt uitgegaan dat de 33-jarige agent het doelwit was. In plaats daarvan wordt diens dood in verband gebracht met aanhoudend bendegeweld in de wijk. Biskopsgården geldt als probleemwijk.

Behalve de 17-jarige verdachte zijn bij huiszoekingen nog twintig mensen opgepakt voor verhoor, meldt de krant Aftonbladet.