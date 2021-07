Gevlucht kopstuk van extreemrechtse Gouden Dageraad opgepakt in Griekenland

In Athene is een voortvluchtig kopstuk van de Griekse extreemrechtse partij Gouden Dageraad opgepakt. De 59-jarige oud-parlementariër Christos Pappas was al negen maanden spoorloos. Hij was op de vlucht geslagen in verband met het megaproces tegen tientallen leden van Gouden Dageraad, afgelopen oktober. Een 52-jarige vrouw die hem verborg, is ook aangehouden.

Pappas is een van de bijna zestig leden van de extreemrechtse politieke beweging die in het proces werden veroordeeld. Hij kreeg bij verstek dertien jaar cel opgelegd. Hij, partijleider Michaloliakos en vier andere oud-parlementariërs kregen die straf voor het runnen van een criminele organisatie.

Andere oud-politici en leden van Gouden Dageraad werden onder meer veroordeeld voor moordpogingen en wapenbezit.

Neonazistisch

Pappas was de laatste partijprominent die nog niet was opgepakt. Hij staat bekend als iemand met een bovenmatige interesse in het nazisme en werd gezien als een belangrijk ideologisch leider van Gouden Dageraad. Hij werd ooit gefotografeerd met een nazivlag en is ook weleens gefilmd terwijl hij kinderen de Hitlergroet leerde.

Gouden Dageraad werd in de jaren 80 opgericht, mede door Pappas, naar het voorbeeld van de NSDAP van Adolf Hitler. In 2012 kwam de partij met een fel anti-immigratie- en anti-establishment-programma in het Griekse parlement. Drie jaar later werd Gouden Dageraad de derde partij van het land.

In oktober vorig jaar oordeelde de rechter in het megaproces dat Gouden Dageraad een criminele organisatie was. De zaak kwam aan het rollen na de neonazistische moord op de antifascistische rapper Pavlos Fyssas, die erg kritisch was op de beweging. Ook had Gouden Dageraad een knokploeg die Egyptische vissers en communistische vakbondslieden ernstig mishandelde.