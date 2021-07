Aanklachten ingediend tegen financieel topman van familiebedrijf Trump

Correspondent Marieke de Vries zegt in Nieuwsuur dat er tegen ex-president Trump en zijn familieleden op dit moment geen aanklachten zijn geformuleerd.

"De vraag is of dat zo blijft", zegt De Vries. "Houdt de openbaar aanklager nog zaken achter de hand en gebruikt hij deze belastingzaak om de druk op Trump op te voeren? Of is er juist verder geen bewijs gevonden voor misstanden binnen The Trump Organization"?