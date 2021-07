Hoe justitie de 'godfather van Oss' in vizier kreeg

In de weken daarna worden de vijftien verdachten opgepakt, onder wie veel familieleden van R. Een neef weet het langste uit handen van de politie te blijven, maar wordt uiteindelijk gepakt op een vakantiepark.

De officier van justitie herhaalde vandaag dat de groep beschikte over corrupte contacten in de haven en bij de politie, en hoe ze dreigden met geweld. Er werd gesproken over het afknippen van vingers, het in brand steken van een huis en het neerschieten van concurrenten. "Zorgwekkend en ronduit shockerend", vond de officier.

De woorden waren gericht tegen lege stoelen, want op een enkeling na boycotten de verdachten het proces. Het oordeel van de rechter ligt toch al klaar, stelt Martien R., die daarom niet meer in de zittingszaal wil verschijnen. De officier stond er nog even bij stil: "Het lijkt erop dat de verdachten zelfs in de rechtszaal willen bepalen welke regels er gelden."