Politieagent op straat doodgeschoten in Gothenburg

In de Zweedse stad Gothenburg is vannacht een politieagent om het leven gekomen. Hij werd op straat in de wijk Biskopsgården neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis.

De politie heeft de naam van de agent niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat het gaat om een man van begin dertig, die pas een paar jaar in dienst was.

Veel nog onduidelijk

Over de omstandigheden waaronder hij werd neergeschoten is nog veel onduidelijk. De Zweedse politie meldt dat uit het eerste onderzoek blijkt dat hij 's avonds met een collega enkele mensen aansprak op straat. Beiden droegen hun uniform en waren dus herkenbaar als politieagent.

Wat er vervolgens gebeurde, is onbekend. Vannacht is meteen een buurtonderzoek opgestart en hebben agenten getuigen ondervraagd. Er is niemand aangehouden en een signalement van de verdachte of verdachten ontbreekt.

Vlaggen halfstok

De nationale politiecommissaris heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden en collega's van de agent. "Het politiewerk kan gepaard gaan met grote risico's en we moeten keihard blijven proberen om die risico's zo klein mogelijk te maken", zei hij.

Ook vanuit de politiek komen geschokte reacties. "Niemand mag zijn leven verliezen bij het uitvoeren van zijn werk", zei premier Löfven. "Een aanval op de politie is een aanval op onze rechtstaat en op onze open democratische samenleving."

Als eerbetoon aan de doodgeschoten agent worden de vlaggen in Zweden vandaag halfstok gehangen.