Wethouder Venray treedt af na motie van wantrouwen om gronddeal

De Venrayse wethouder van Grondzaken Jan Loonen (CDA) heeft bij een gronddeal met het Waterschap Limburg drie keer de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Dat blijkt uit een integriteitsonderzoek (.pdf) van adviesbureau Berenschot. Er is geen bewijs gevonden dat er daadwerkelijk sprake was van belangenverstrengeling.

Desondanks wil de gemeenteraad niet met hem verder. Er werd vanavond een motie van wantrouwen tegen hem aangenomen, schrijft 1Limburg. Loonen stapt op.

De kwestie speelt sinds 2016. Loonen ruilde toen grond in bezit van zijn familie met het waterschap zodat de Loobeek in Limburg zou kunnen meanderen. In ruil voor zijn grond werd hij beter gecompenseerd dan andere grondeigenaren. Hij kreeg 2,05 hectare grond terug voor elke hectare die hij inleverde, bij anderen was dat 1,2 hectare.

'Goed onderhandeld'

Loonen maakte de deal met plaatsvervangend dijkgraaf Ger Driessen, net als Loonen een CDA'er. De mannen kenden elkaar goed uit de Provinciale Staten. Berenschot concludeert dat Loonen niet bevoordeeld werd omdat hij wethouder was, maar dat het een resultaat is van goed onderhandelen.

Toch ziet het adviesbureau drie zaken waarbij de schijn is gewekt dat er sprake is van belangenverstrengeling. Loonen fungeerde als woordvoerder van de familie, sprak in het huis van zijn broer privé met Driessen, zonder dat er anderen bij waren, en namens de familie werden ook eisen aan de gemeente Venray geformuleerd.

Daarmee heeft Loonen de gedragscode voor wethouders overtreden die zegt dat ook schijn van belangenverstrengeling vermeden moet worden.

Motie van wantrouwen

Een meerderheid van de gemeenteraad steunde een motie van wantrouwen tegen Loonen. Martin Leenders van Samenwerking Venray zei: "De schijn van belangenverstrengeling schaadt niet alleen de wethouder, maar ook Venray zelf. Een aangeschoten wethouder zal niet geloofd worden."

Ook burgemeester Luc Winants (CDA) wachtte een berisping. De gemeenteraad nam een motie van afkeuring aan. Winants hield een publicatie over de kwestie in het plaatselijke weekblad Peel en Maas tegen en zei z'n handen in het vuur te steken voor Loonen.

'Politieke afrekening'

Loonen zegt dat het rapport van Berenschot hem vrijpleit: "Berenschot geeft geen gele kaart, ik scoor op alle punten een voldoende. Maar de raad geeft me een rode kaart."

Volgens Loonen is er sprake van een "politieke afrekening". De gemeenteraad zou Loonen al voor het rapport verscheen hebben willen lozen, meent hij. "Ik kan zonder schaamte in de spiegel kijken."