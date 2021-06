Wekdienst 30/6: Advies om kinderen te vaccineren overgenomen? • Steden staan stil bij slavernijverleden

Goedemorgen! Vandaag wordt in meerdere steden stilgestaan bij het slavernijverleden en wordt duidelijk of het advies van de Gezondheidsraad, die vindt dat alle kinderen vanaf 12 jaar de kans moeten krijgen om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus, wordt overgenomen.

Vandaag blijft het veelal bewolkt en trekken meerdere buien over het land. Het kunnen stevige buien zijn, maar de kans op wateroverlast is klein. Het wordt 16 graden en er waait een zwakke tot matige wind. Morgen maakt vooral het noorden kans op buien. Er is dan ook weinig zon en het wordt ongeveer 17 graden.