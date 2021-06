Excuses NPO na ondertiteling 'Deutschland über alles' voor EK-wedstrijd

Sinds 1952 is alleen het laatste couplet van het drie coupletten tellende volkslied Das Lied der Deutschen nog in gebruik. In dit couplet wordt de nadruk gelegd op eendracht, recht en vrijheid.

In het verleden is het al vaker misgegaan met het Duitse volkslied. In 2017 klonk bij een tenniswedstrijd in Hawaï het eerste couplet van het lied uit de speakers.