Wel of niet tieners vaccineren? Vijf vragen over deze ethische discussie

Als laatste speelt bij dit advies ook een internationaal moreel dilemma, namelijk de vaccinatie-ongelijkheid in de wereld. "Moeten wij dan al beginnen met het vaccineren van de jongste leeftijdsgroepen, voor wie de risico's van ernstige uitkomsten door het virus een stuk kleiner zijn, als een groot deel van de kwetsbare groepen in de rest van de wereld nog niets heeft gekregen?", zegt veldepidemioloog en microbioloog Amrish Baidjoe.

Wat zijn de voordelen?

Gevaccineerde jongeren zullen volgens de Raad niet of nauwelijks nog ernstig ziek worden bij besmetting. Dat geldt zowel voor het voorkomen van langdurige klachten als ziekenhuisopnames. Uit het rapport wordt ook duidelijk dat dit laatste zelden voorkomt: tussen 1 september 2020 en 23 mei 2021 waren er volgens de officiële statistieken in Nederland 101 coronapatiënten opgenomen van 13 tot en met 17 jaar oud.

Het vaccineren van tieners helpt volgens het RIVM ook om de impact van een nieuwe besmettingsgolf met bijvoorbeeld de besmettelijkere deltavariant in te perken. Als laatste zijn er secundaire voordelen voor kinderen, zoals het minder snel hoeven sluiten van scholen of niet meer kunnen sporten vanwege een uitbraak.

Wat zijn de nadelen?

Net zoals bij volwassen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor adolescenten: pijn op de plek van injectie, vermoeidheid en hoofdpijn, spierpijn en rillingen. De meeste bijwerkingen zij niet ernstig en verdwijnen na enkele dagen, schrijft de Raad.

Er zijn internationaal ook zeer zeldzaam meldingen van een ontsteking aan de hartspier, of van het hartzakje, nadat tieners waren geprikt met BioNTech/Pfizer. Volgens analyses gaat het om zo'n 66,7 meldingen op een miljoen vaccinaties. Het EMA onderzoekt deze meldingen; het is niet duidelijk of de vaccinatie deze aandoening heeft veroorzaakt.

"In de meeste gevallen was het relatief mild en ging zo'n ontsteking vanzelf over, of met ontstekingsremmers", zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond van het Amsterdam UMC. De kans dat er op lange termijn pas bijeffecten duidelijk worden, noemt ze buitengewoon onwaarschijnlijk. "Tot nu toe is er nog nooit een vaccin geweest dat pas jaren later tot bijwerkingen heeft geleid."

Welke landen doen het al?

Nederland is niet het eerste land waar tieners worden aangespoord om zich te laten inenten met BioNTech/Pfizer-vaccin. In Noord-Amerika geldt dit advies al in de Verenigde Staten en Canada.

In Europa vaccineren Duitsland en Polen ook 12-plussers die buiten de risicogroepen vallen. Ook Frankrijk, Spanje en Roemenië zijn van plan om alle adolescenten het BioNTech/Pfizer-vaccin aan te bieden.

Het Verenigd Koninkrijk heeft nog geen aanbeveling gedaan. En in andere Europese landen als Zweden en Estland wordt een coronaprik voor tieners alleen aangeraden als ze een verhoogd risico lopen op een ernstige covid-infectie. Dat is momenteel ook de situatie in Nederland.

Morgen wordt duidelijk of demissionair minister van Volksgezondheid De Jonge het advies overneemt. Doorgaans is dat wel het geval.