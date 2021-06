Drugsvangst De Kwakel zal niet de laatste zijn: 'Zorgwekkende ontwikkeling'

Europa, en dan met name Nederland, is volgens Max Daniel van de afdeling drugsbestrijding bij de politie aantrekkelijk voor criminelen vanwege de goede infrastructuur. Ons land heeft havens, een internationale luchthaven en daarmee goede verbindingen met de rest van de wereld. Zo werd in maart in een container in de Rotterdamse haven 4000 kilo cocaïne gevonden en in december een zelfde hoeveelheid in een lege container.

Nederland heeft, in tegenstelling tot Zuid-Amerikaanse landen, ook "een heel gunstig strafklimaat", zegt Daniel. "Dat alles bij elkaar maakt het voor drugskartels interessant om Nederland niet alleen als exportland te zien, maar ook als land waar ze zelf productie maken. Ze kunnen hier uiteindelijk meer geld verdienen dan als ze in Colombia of Mexico blijven."