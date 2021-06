Drie mannen vast, verdacht van maken van ketels voor synthetische drugs

De politie heeft vanochtend een 54-jarige man uit Overberg aangehouden in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste bouwers van ketels die gebruikt worden voor het maken van synthetische drugs. Ook zijn twee mannen uit Veenendaal en het Utrechtse Elst opgepakt; de politie merkt hen aan als handlangers van de hoofdverdachte.

Voor het produceren van drugs als amfetamine en crystal meth en voor cocaïnewasserijen zijn ketels cruciaal, aldus de politie. "Zonder ketels geen productie van synthetische drugs." Ook ziet de politie dat de ketels de laatste jaren steeds professioneler zijn geworden.

Volgens de politie is een relatief kleine groep ketelbouwers een belangrijke schakel in het totale drugsproces, omdat er veel kennis nodig is om ketels te produceren. "Met de aanhouding van de hoofdverdachte verwachten we een van de grotere ketelbouwers van Nederland aangehouden te hebben", zegt de politie. "Zijn ketels zouden bij verschillende labs in werking zijn geweest."

Meer aanhoudingen niet uitgesloten

De politie Oost-Nederland kwam de drie mannen op het spoor tijdens onderzoeken naar synthetische drugs. De politie verdenkt de drie mannen van deelname aan een criminele organisatie en witwassen. Ook zouden de verdachten actief gezocht hebben naar locaties om drugs te kunnen produceren, meldt RTV Utrecht.

Naast de arrestaties zijn vandaag ook woningen en bedrijfspanden doorzocht in Rotterdam, Elst, Overberg, Veenendaal, Rhenen en Kootwijkerbroek. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.