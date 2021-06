Verdachten flatexplosie Groningen moeten zes jaar de cel in

Twee mannen van 28 moeten zes jaar de cel in voor het veroorzaken van een explosie in een appartementencomplex in Groningen, vorig jaar. Door de ontploffing was er veel schade aan meerdere woningen. De verdachten hebben de explosieven zelf gemaakt, concludeerde de rechtbank.

De twee zijn ook veroordeeld voor het voorbereiden van een plofkraak en het in bezit hebben van de explosieve stoffen.

De explosie vond in mei vorig jaar plaats, in de woning van een van de verdachten. Hij zat op dat moment met zijn vriendin te eten in zijn appartement, schrijft RTV Noord. De complete achtergevel van de woning werd naar buiten geblazen en er was ook veel schade aan omliggende woningen.

In eerste instantie gingen hulpverleners uit van een gasexplosie. Een dag na de ontploffing werd duidelijk dat er explosieve stoffen in het appartement lagen. De twee mannen van 28 en de vriendin van een van hen werden aangehouden. De vrouw is vandaag vrijgesproken. Er kan niet worden bewezen dat zij iets wist van de explosieve stoffen in de woning.

Onder het bed, in de kledingkast en de koelkast

De bewoner en de medeverdachte hebben in de periode voor de ontploffing explosieve stoffen verzameld en ook zelf geproduceerd, zegt de rechtbank. De stoffen werden gevonden onder het bed en in een doos in de kledingkast. Er lag ook een explosieve stof in de koelkast. De stoffen die zijn aangetroffen worden gebruikt om plofkraken mee te plegen. Ook is er in de woning een zogeheten pizzaschuiver gevonden, die gebruikt wordt om explosieven in een geldautomaat te schuiven.

De rechtbank vindt dat de verdachten veel buurtbewoners hebben blootgesteld aan "serieuze risico's door op deze wijze te handelen. Daarnaast hebben zij veel schade, onrust en gevoelens van angst en onveiligheid veroorzaakt".