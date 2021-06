Gewonde en veel schade na ontploffing bedrijfsbusje in Scheveningen

In de Hoogaarsstraat in Scheveningen is vanmiddag een bedrijfsbusje ontploft. Een persoon is gewond geraakt en meerdere huizen zijn beschadigd.

Het slachtoffer is de eigenaar van het busje. Hij woont in de straat waar de explosie plaatsvond, meldt Omroep West. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn.

Ook is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de ontploffing. De brandweer ziet geen aanleiding om te denken aan een aanslag, maar sluit nog niets uit.

Twintig huizen

Door de ontploffing is het busje flink beschadigd. Het dak en de zijkant zijn deels weggeblazen. De achterdeur zou volgens omstanders een eind verderop zijn beland.

Zeker twintig huizen in de straat hebben ook forse schade, zoals gesneuvelde ramen en beschadigde gevels. Voor de zekerheid is een aantal huizen ontruimd en is de straat afgezet.

'Enorme knal'

Een van de bewoners van de getroffen woningen zegt dat alle ramen van zijn huis gesprongen zijn. "Er lag echt overal glas, tot in de keuken aan toe", zag hij toen hij heel even zijn woning in mocht. "Het enige wat nog heel is, is het aquarium."

Een andere bewoner was wel thuis op het moment van de ontploffing. "De schrik zit er goed in. Ik hoorde een enorme knal en toen ben ik buiten gaan kijken."

De bewoners van de ontruimde woningen worden tijdelijk opgevangen in een strandtent. Het is volgens de brandweer niet duidelijk of en wanneer ze terug naar huis kunnen.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag kwam vanmiddag ook naar de Hoogaarsstraat. "Het is een ravage. Maar gelukkig is het goed afgelopen als het gaat om slachtoffers of gewonden. De chauffeur van de bus is wel gewond, maar zover ik weet gaat het goed met hem."