Friesland krijgt hek om wolf buiten te houden, nut wordt betwist

"Er liep zowat geen vee meer buiten", zegt Bouma. "Een schapenhouder, die net als ik duizend dieren had, had twee mensen extra in dienst om speciale hekken te plaatsen op de plekken waar de schapen graasden. En dan had hij ook nog eens 38 speciale honden rondlopen om de schapen te beschermen tegen de wolven."

Terug in Nederland verkocht Bouma bijna al zijn schapen. Hij hield er honderd over en begon na te denken over een manier om ze te beschermen tegen de wolf.

150 kilometer hek

In provincies waar wolven regelmatig gezien worden, krijgen veehouders subsidie voor de aanschaf van wolfwerende elektrische rasters. Bouma vindt het veel te omslachtig en arbeidsintensief om die rasters om elk weiland te plaatsen.

Samen met drie andere veehouders bedacht hij het wolvenhek, dat langs de hele 150 kilometer lange buitengrens van Friesland moet komen. Het hek wordt anderhalve meter hoog, en loopt aan de bovenkant schuin naar buiten. Bij wegen en andere doorgangen wordt een tunneleffect gecreëerd door het hek zo'n vijftig meter langs beide zijden van de weg te laten lopen. Het idee is dat de wolf dat te gevaarlijk vindt om doorheen te lopen.

'Juridisch onhaalbaar'

Deskundigen op het gebied van wolven en van Europees recht maken gehakt van het plan. "De wolf is een beschermd dier, en volgens de Europese Habitatrichtlijn mag je die niet bejagen of tegenhouden", zegt Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging. "Ik begrijp de angst van schapenhouders. Maar de wolf is er nou eenmaal. Het is veel effectiever om een schapenweide te beveiligen dan een hele provincie. Er hoeft maar één lek te zijn, en de wolf is er doorheen."

Ook de provincie Friesland denkt dat het onmogelijk is om de wolf te weren. Daarnaast zijn er volgens gedeputeerde Klaas Fokkinga meer bezwaren: "Een hek om Fryslân is zowel ecologisch als praktisch niet gewenst. Denk daarbij aan de versnippering van natuurgebieden of het doorkruisen van particuliere terreinen. Maar we zien de zorgen van de veehouders. Daarom gaan we met de sector op zoek naar mogelijkheden om met de wolf om te gaan."

Bouma en zijn medestanders blijven geloven in de juridische en praktische haalbaarheid van hun plan. Via crowdfunding haalden ze 30.000 euro op voor het eerste stuk van het hek.