Tweede verdachte opgepakt voor neersteken politieman in Bingelrade

De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor het neersteken van een agent in burger in Bingelrade. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Brunssum.

Vlak na het incident in de nacht van zaterdag op zondag hield de politie al een 20-jarige man aan, ook uit Brunssum.

Aanleiding voor het steekincident was een ruzie over scooters die geregeld hard door het dorp rijden. Volgens buurtgenoten sprak het slachtoffer enkele jongens daarop aan bij een ontmoetingscentrum in het dorp, meldt 1Limburg.

De agent woont ook in het dorp en was op dat moment niet in actieve dienst. Hij ligt in het ziekenhuis en zijn toestand is stabiel.