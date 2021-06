Podcast De Dag: op persreis door Tibet

Na zes jaar aandringen kreeg NOS-correspondent Sjoerd den Daas toestemming om naar Tibet te reizen. Niet zelfstandig, maar met een persreis waar Chinese ambtenaren hem en de andere journalisten geen moment uit het oog verloren. Hij zag dan ook vooral heel veel niet.

Tibet is volgens Sjoerd zo mogelijk nog geslotener dan de Chinese regio Xinjiang, waar Oeigoerse gemeenschap leeft en in heropvoedingskampen wordt gedwongen om afstand te doen van hun religie en cultuur. Net als in Xinjiang is de repressie van de Tibetaanse bevolking door China zeer aanwezig, constateert Sjoerd na zijn reis, maar wel op een andere manier.

Hij vertelt in de podcast over wat hij niet mocht zien van de Chinese autoriteiten en hoe er van de Tibetaanse cultuur weinig meer over is dan een Disney-sprookje dat vooral aantrekkelijk is voor toeristen.

