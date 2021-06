Man (22) uit Nijkerk vermist na zwempartij in Italiaans meer

Een 22-jarige man uit Nijkerk is vermist nadat hij vrijdag ging zwemmen in het Meer van Bracciano in Italië. Zijn vrienden en de Italiaanse politie zijn sindsdien naar hem op zoek.

Samuël Boujadi vertrok vrijdag voor een grote zwemtocht over het kratermeer ten noorden van Rome. Volgens Italiaanse media sloeg een 34-jarige reisgenoot van Boujadi alarm toen hij niet terugkwam. Ze zouden met een tent aan de oevers van het meer hebben gekampeerd.

De afgelopen dagen is naar de man gezocht met onder meer een helikopter en een patrouilleboot. De Italiaanse politie gaat ervan uit dat Boujadi is verdronken.

Vrienden zoeken mee

Ook een aantal vrienden zoekt mee, meldt Omroep Gelderland. Met een huurboot speurden vier mannen de afgelopen drie dagen het meer af. Ook vandaag gaan ze weer het water op.

Op de Facebookpagina van Family Church Nijkerk, een geloofsgemeenschap waar Boujadi en zijn vrienden lid van zijn, geven ze aan dat ook zij denken dat hij is verdronken. Ze hopen zijn lichaam snel terug te vinden.