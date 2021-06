Kind (5) overleden na ongeluk in zwembad van vakantiepark Dordrecht

Een vijfjarig kind is overleden aan de gevolgen van een ongeluk in een zwembad in een vakantiepark bij Dordrecht.

Het slachtoffertje raakte donderdag zwaargewond en moest worden gereanimeerd. Vervolgens werd het kind met een traumahelikopter overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

De politie bevestigt aan Rijnmond dat het kindje is overleden. Volgens een woordvoerder gaat het om een tragisch ongeluk en is verder onderzoek niet nodig.