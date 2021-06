Wekdienst 28/6: Laatste keer Veiligheidsberaad • Van der Poel in het geel

Wat heb je gemist?

De VS heeft in Irak en Syrië luchtaanvallen uitgevoerd op door Iran gesteunde milities. Volgens het Pentagon hadden die milities eerder droneaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse troepen en coalitietroepen in Irak. Deze luchtaanvallen zouden daarvoor een vergelding zijn.

Volgens het Amerikaanse leger is onder meer een wapendepot geraakt. Het is niet bekendgemaakt of er slachtoffers zijn gevallen. Het is de tweede keer sinds het aantreden van president Biden dat hij opdracht geeft tot luchtaanvallen op door Iran gesteunde milities.

Anders nieuws uit de nacht

Opnieuw mogelijk explosief gevonden bij Poolse supermarkt Beverwijk, verdachte aangehouden: De winkel was vorig jaar ook al twee keer doelwit van een explosie. De politie doet onderzoek, de directe omgeving is afgezet.

Hitte in Canada en deel VS, 'koelingscentra' geopend voor inwoners: In het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de VS zijn al meerdere warmterecords gesneuveld. Later deze week kan het wel 40 graden worden.

Meisje (13) gewurgd op straat gevonden in Wenen: Haar lichaam werd zaterdag op straat gevonden, leunend tegen een boom. Nadat de politie haar signalement had verspreid, meldden de ouders van het meisje zich bij de politie. Zij hebben hun dochter gisteren geïdentificeerd.

En dan nog even dit:

Iedere dag praten we je in een video bij over alles wat je moet weten van het EK voetbal 2021. Vandaag dus een video over the day after