De mondkapjesplicht is net weg, deze makers zijn al bezig met nieuwe plannen

Nederlanders verheugden zich het meest op het afzetten van het mondkapje en dit weekend was het zover: de mondkapjesplicht is grotendeels vervallen. Dat betekent ook dat ondernemers grotendeels stoppen met het maken van mondkapjes voor consumenten, en alweer bezig zijn met nieuwe plannen.

"Ik ga nog even door, want er zijn nog steeds mensen die zich veiliger voelen met een mondkapje. Maar ik zit vol met nieuwe ideeën, zoals het naaien van laspetjes!", zegt Albertje Sok trots in haar eenmanszaak Mondkapjes Atelier in Westerbork.

Sok begon al voor de lockdown met het maken van mondkapjes. "Ik zat me een beetje te vervelen en dacht: ik ga mondkapjes maken voor het goede doel. Toen heb ik zo'n 1500 euro bij elkaar genaaid voor Stichting Hartekind."

Het maken van de mondkapjes deed Sok met veel aandacht, ze stak veel tijd in een goede pasvorm. "Nu maak ik er winst mee, maar ik ben geen Sywert van Lienden, hoor. Wel zat ik bijna dag en nacht alleen achter de naaimachine. Mijn mondkapjes werden in Limburg, Zeeland, Amsterdam en zelfs België verkocht. In totaal heb ik wel 10.000 mondkapjes gemaakt."

Van labels drukken naar mondkapjes maken

Voor andere ondernemers was het maken van mondkapjes noodzakelijk om de coronacrisis te overleven. "Voor de coronacrisis maakten we labels voor kleding en andere textielproducten. Daar was minder vraag naar tijdens corona. Om die terugval op te vangen, gingen we ook stoffen mondkapjes maken", zegt Marloes Evers, marketingmanager bij EE Labels in Heeze.

De grote vraag naar mondkapjes werd door sommige ondernemers dus als kans gezien. Er is niet bijgehouden hoeveel mondkapjes er nodig zijn geweest tijdens de coronacrisis, maar naar verwachting zijn dat er honderden miljoenen. Het grote gebruik van medische mondkapjes in Nederland leidde zelfs tot dreigende tekorten in de zorg.

Nu de mondkapjesplicht vervalt, neemt het aantal bestellingen af. Maar daar heeft het bedrijf in Heeze alweer iets anders voor gevonden. "We hopen de voorraad nog via onze webshop te verkopen, bijvoorbeeld aan mensen die gaan vliegen. Maar we hebben ondertussen de productie van het elastiek van medische mondkapjes opgezet", zegt Evers.

Die elastiekjes van medische mondmaskers voor achter de oren werden voorheen alleen in China gemaakt. "We leveren nu de elastiekjes voor het maken van medische mondkapjes. Daar zit nog toekomst in, omdat die nog wel nodig blijven in de zorgsector. Dus als we geen mondkapjes meer voor consumenten hoeven te maken, kunnen we alsnog verder met de productie van elastiekjes", zegt Evers.

