Zeker zeven doden bij explosie in Bangladesh

Zeker zeven mensen zijn omgekomen bij een explosie in een gebouw in Dhaka, de hoofdstad van Bangladesh. Ook raakten tientallen mensen gewond. Circa vijftig mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, tien van hen verkeren in kritieke toestand.

Door de ontploffing werden ook minstens zeven nabijgelegen gebouwen beschadigd en op straat botsten twee passagiersbussen op elkaar.

Het is niet bekend waardoor de explosie is veroorzaakt. Gedacht wordt aan een defecte gasleiding of gasfles in het fastfoodrestaurant in het gebouw waar de explosie plaatsvond.