UEFA: regenboogvlag wél toegestaan in stadion Boedapest

Oranjefans mogen hun regenboogvlaggen toch meenemen en laten zien in het voetbalstadion in Boedapest. Dat laat de UEFA weten, nadat voetbalbond KNVB had gemeld dat de Europese bond de vlaggen had verboden. Er gold inderdaad een verbod in de fanzone in de Hongaarse hoofdstad, maar dat was een besluit van de Hongaren, niet van de UEFA.

De UEFA schrijft in een tweet dat ze vandaag de Hongaarse autoriteiten heeft laten weten dat de regenboogvlag niet politiek is en in lijn is met de regels van UEFA van de EqualGame-campagne tegen discriminatie en voor inclusiviteit in het voetbal.